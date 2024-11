Découvre tous les packs de console Playstation 5 disponibles chez Micromania-Zing et dans tout notre réseau de magasins ! Toutes les consoles PS5 sont disponibles sur Micromania-Zing ! Choisis ta console, son look et des jeux avec les dernières offres exclusives ! PS5, le leader sur le marché, c'est la console qui réunit une multitude de gamers devant leurs écrans, qui propose un design moderne et attirant, qui offre des manettes ergonomiques et pratiques !

Quel est le prix d'un jeu PS5 ?

Après 15 années de stabilité de prix sur les jeux neufs, cette génération de Playstation s’accompagne d’une augmentation. Le prix est passé d’environ 70 euros à environ 80euros pour un jeu PS5™. Néanmoins, certains jeux peuvent être trouvés d’occasion a moindre cout dans nos magasins Micromania-Zing. Ne ratez pas également toutes les promotions intéressantes qui font chuter les prix régulièrement.

Où acheter les jeux PS5 ?

Tous les jeux PS5™ peuvent être achetés via le site Micromania.fr ainsi que dans près de 400 magasins sur toute la France, il y a en a forcément un autour de vous.

Les jeux PS4 sont-ils compatibles avec la PS5 ?

La console PS5™ est rétrocompatible avec une grande majorité de jeux PS4™. Cela signifie qu'une collection exceptionnelle de plusieurs milliers de jeux PS4™ (présents sur Micromania.fr) est jouable sur votre console PS5™. De plus cela signifie que vous pourrez télécharger les jeux que vous avez achetés sur le PlayStation Store de la PS4™et y jouer sur la PS5™.

Est-ce que les joueurs PS4 peuvent jouer avec les joueurs PS5 ?

Les joueurs PS5™ peuvent jouer en ligne avec leurs collègues restés sur PS4™ puisque la rétrocompatibilité existe entre les deux consoles. Il suffira d’avoir un abonnement PlayStation Plus pour la plupart des cas, que vous pouvez tout à fait acheter sur le site Micromania.fr afin de profiter des avantages fidélité.

Comment acheter des jeux sur PS5 digital ?

Rendez-vous sur le Playstation Store directement sur votre console PS5™. Vous pourrez y trouvez tous les jeux existants sur la console et également des jeux qui étaient présent sur la PS4™. Sur le site sécurisé Micromania.fr vous pourrez acheter des codes prépayés, afin de ne pas prendre de risque avec vos données bancaires et ainsi profiter des avantages fidélité proposés par notre enseigne.