Xbox Series X 1to

Présentation de la Xbox Series X, la Xbox la plus rapide et la plus puissante jamais conçue. Jouez de façon époustouflante à des milliers de titres de quatre générations de consoles sur Xbox Series X. Limite d’achat de 1 console par client.Couleur du produit : Noir

Type HD : 4K Ultra HD

Prise en charge HDR : Oui

Modes vidéo pris en charge : 2160p

Wifi : Oui

Standards wifi : Wi-Fi 5 (802.11ac)

Modèle de processeur : AMD Ryzen Zen 2

Bluetooth : Non

Décodeurs audio intégrés : 3D Sound;DTS 5.1;Dolby Digital 5.1;Dolby TrueHD

Formats audio pris en charge : LPCM

Jeux vidéos inclus : Non

Câbles inclus : Secteur;HDMI

Manuel d'utilisation : Oui

Processeur graphique : AMD Radeon

Source d'alimentation : Secteur

Poids 4460 g

Hauteur 301 mm

Largeur 151 mm

Profondeur 151 mmType de mémoire interne : GDDR6

Standards réseau : IEEE 802.3

Quantité de Ports USB 2.0 : 0

Lecteur optique : Blu-Ray

Nombre de coeurs de processeurs : 8

Secteur d'entrée d'alimentation : Oui

Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet

Ethernet/LAN : Oui

LAN Ethernet : taux de transfert des données 10;100;1000

Quantité de ports HDMI : 1

Version HDMI : 2.1

MĂ©moire interne 16384 MB

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) : 3

Fréquence du processeur 3.8 GHz

Fabricant de processeur : AMD

Lecteur optique intégré : Oui

Lecteur de cartes mémoires intégré : Non

Capacité de stockage interne 1000 GB

Supports de stockage : SSD



