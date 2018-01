Overwatch Edition Collector est évalué 4.8 de 5 de 21 .

Rated 5 de 5 de JulienP72 par Le meilleur jeu e-sport du moment ! Overwatch ou le jeu e-sport qui vous fera aimer la nouvelle variante de FPS. Anciennement "Project TITAN" annoncé par Blizzard, Overwatch est devenu la référence e-sport en matière de FPS. Basé sur le teamplay et le skill personnel, Overwatch vous propose un gameplay relativement agressif basé sur la stratégie. Bon nombre de personnages sont disponibles dés le départ et vous offre une variété de jeu vraiment intéressante. DPS, SUPPORT, TANK ou DEFENSE le choix est votre en fonction de vos capacités. Cerise sur le payload : il n'y a pas de DLC car tous les ajouts sont mis lors des mises à jour qui sont gratuites ! L'agence Overwatch n'attend plus que vous !

Rated 5 de 5 de WaLFuN par Le kiff ! Le kiff pour tout fan d'overwatch ! je recommande :)

Rated 5 de 5 de Comyse par Très bon jeu J'avais seulement acheter l'origin edition mais vue la qualité de ce jeu j'ai acheter la collector et elle est vraiment très bien.

Rated 5 de 5 de Pete23 par Un collector magnifique Un collector bien fourni avec une figurine magnifique . Livraison très rapide !

Rated 5 de 5 de Mat33 par Super Acheter pour mon fils il en super content on l'a reçu très rapidement merci

Rated 5 de 5 de Szheur par Super content Je suis ravi de mon achat. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheter.

Rated 5 de 5 de Alexs par jeux overwatch PS4 offre raisonnable, livraison rapide, disponibilité d'article